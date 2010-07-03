Росгвардия объяснила право бойцов не представляться

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В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам. Служба сослалась на Федеральный закон "О войсках национальной гвардии".

Как передает РИА Новости сообщение пресс-службы Росгвардии, закон не обязывает бойцов предъявлять удостоверение, называть фамилию, должность и звание.

Однако сотрудникам все-таки рекомендуется представляться, чтобы предотвращать конфликты.

Уточняется, что это не касается тех случаев, когда бойцы пресекают преступление или административное правонарушение.

Росгвардейцы имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Если у них нет оснований считать того или иного человека подозреваемым, то бойцы могут просто предложить ему добровольно предъявить вещи. Также они имеют право с согласия человека просмотреть его телефон и изучить медиафайлы в телефоне.

