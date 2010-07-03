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10:59

Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться

власть безопасность

10:59

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Фото: ТАСС/AP/Pavel Golovkin

Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

При этом он подчеркнул, что парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован. Ожидается, что его внесут не позднее конца октября, передает РИА Новости.

Законопроект обязывает сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину.

Хинштейн отметил, что сотрудники ведомства обладают 31 полномочием, и если это, например, пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях, то о предоставлении документов речи быть не может.

В то же время депутат отмечает, что когда речь идет о реализации полномочий, схожих с полномочиями полиции, а гражданам сложно понять, кто перед ними, в этом случае сотрудник должен представляться.

В июле в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам согласно закону "О войсках национальной гвардии". Закон не обязывает бойцов предъявлять удостоверение, называть фамилию, должность и звание.

В то же время сотрудникам все-таки рекомендуется представляться, чтобы предотвращать конфликты. Уточняется, что это не касается тех случаев, когда бойцы пресекают преступление или административное правонарушение.

Росгвардейцы имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Если у них нет оснований считать того или иного человека подозреваемым, то бойцы могут просто предложить ему добровольно предъявить вещи. Также они имеют право с согласия человека просмотреть его телефон и изучить медиафайлы в телефоне.

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власть безопасность

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