Росгвардейцев оснастят видеорегистраторами

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал о планах оснастить сотрудников и военнослужащих ведомства видеорегистраторами, которые будут использоваться для фиксации обстановки. Его слова приводит ТАСС.

"Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы – при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа", – отметил Золотов.

Он добавил, что обсуждаемое нововведение еще требует проработки как в правовом, так и в финансово-экономическом планах.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном ношении на форме сотрудников Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что документ изучат на предмет соответствия общественному запросу и стандартам безопасности.