Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:00

Охране и инкассаторам могут разрешить задерживать грабителей

общество

19:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Росгвардия разработала проект федерального закона, согласно которому инкассаторы и охранники Сбербанка смогут задерживать правонарушителей, попытавшихся завладеть деньгами или другими материальными ценностями. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте отмечается, что задержанные подлежат незамедлительной передаче в полицию. К ценностям же, помимо денег, относятся драгоценные металлы и изделия из них.

Вместе с тем проект закона определяет задачи, процесс выполнения которых дает работникам Сбербанка право на боевое ручное стрелковое оружие, – это охрана ценностей при перевозке, а также охрана предназначенных для хранения объектов.

Общественные обсуждения законопроекта продлятся до 9 сентября.

Ранее сообщалось, что на улице Большой Тульской сотрудники Росгвардии обезвредили 41-летнего москвича, который в нетрезвом состоянии напал на отделение одного из столичных банков с топором. По предварительным данным, мотивом для совершения преступления послужили долговые обязанности задержанного. В полиции сейчас продолжают выяснять иные обстоятельства произошедшего.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика