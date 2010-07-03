Охране и инкассаторам могут разрешить задерживать грабителей

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Росгвардия разработала проект федерального закона, согласно которому инкассаторы и охранники Сбербанка смогут задерживать правонарушителей, попытавшихся завладеть деньгами или другими материальными ценностями. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте отмечается, что задержанные подлежат незамедлительной передаче в полицию. К ценностям же, помимо денег, относятся драгоценные металлы и изделия из них.

Вместе с тем проект закона определяет задачи, процесс выполнения которых дает работникам Сбербанка право на боевое ручное стрелковое оружие, – это охрана ценностей при перевозке, а также охрана предназначенных для хранения объектов.

Общественные обсуждения законопроекта продлятся до 9 сентября.

Ранее сообщалось, что на улице Большой Тульской сотрудники Росгвардии обезвредили 41-летнего москвича, который в нетрезвом состоянии напал на отделение одного из столичных банков с топором. По предварительным данным, мотивом для совершения преступления послужили долговые обязанности задержанного. В полиции сейчас продолжают выяснять иные обстоятельства произошедшего.