Мужчина напал с топором на сотрудников банка в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину, который напал на отделение одного из московских банков с топором. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу центрального округа Росгвардии.

"Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что инцидент произошел на улице Большая Тульская.

По предварительным данным, мотивом для совершения преступления послужили долговые обязанности задержанного. В полиции сейчас продолжают выяснять иные обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейский получил ранение в живот на севере Москвы. Инцидент произошел в районе Ховрино, когда злоумышленник попытался скрыться после проверки документов.