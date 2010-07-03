Серийного велоугонщика поймали в Подмосковье

11:54
11:54
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В Звенигороде поймали серийного велоугонщика
Серийного похитителя велосипедов поймали в подмосковном Звенигороде, передает телеканал Москва 24.
Злоумышленник угонял двухколесный транспорт из подъездов домов. "Работал" он на одной и той же улице. На счету молодого человека семь краж.
Угонщик попал в объектив камеры видеонаблюдения, благодаря чему его и поймали. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В июле житель Ханты-Мансийского автономного округа угнал велосипед, но поехать на нем так и не смог. После задержания злоумышленник рассказал полицейским, что "проник в многоквартирный дом, чтобы взять велосипед, так как устал идти пешком". Уже после кражи мужчина понял, что не умеет кататься на велосипеде, и повел его до дома в руках.
Ранее сообщалось, что москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона. Это на 700 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Составлен рейтинг популярности станций велопроката в тех районах столицы, где они впервые появились в 2019 году. Лидером рейтинга стал пункт проката рядом с домом № 33 в Батайском проезде. Велосипедами этой станции активно пользуются жители Марьина.
Вторым по популярности стал велопрокат в районе Братеево. Он расположен у станции метро "Алма-Атинская". Этим пунктом, по данным Дептранса, пользуются в среднем 35 раз в день.
В топ-3 также вошла станция проката по соседству со станцией метро "Верхние Лихоборы" в Западном Дегунине. Там велосипеды берут напрокат примерно 25 раз за день.
"Мосгорсправка": Московский велопрокат
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