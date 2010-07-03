Новые живописные велотрассы появились в столичных парках

Более 90 километров велодорожек проложили в 22 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Самые длинные из них расположены в парках "Сокольники" и "Митино". Они растянулись на 12 километров каждая.
Как рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, летом парки традиционно становятся местами притяжения для любителей велопрогулок. В большей части парков на велодорожках уложен асфальт, иногда – смешанное покрытие. Также везде есть велопарковки и пункты проката. В случае необходимости там можно подкачать шины или поручить специалистам мелкий ремонт спортивного инвентаря.
В ведомстве также заметили, что ездить по велодорожкам удобно и безопасно даже вечером, потому что в темное время суток они освещены.
Летний сезон стартовал в московских парках 1 мая. В зеленых зонах отдыха создана разнообразная инфраструктура для занятий спортом: есть площадки для воркаута, корты, футбольные поля, дорожки для бега, а также пункты проката спортивного инвентаря, самокатов, сегвеев и велосипедов.
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