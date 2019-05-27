Где появятся самые живописные веломаршруты

Хорошие новости для любителей велосипедных прогулок – вдоль столичных набережных появятся новые веломаршруты. О том, где создадут дорожки с природным пейзажем и как в целом благоустроят набережные, читайте в материале Москвы 24.

На велосипеде по ЗИЛу

Проектное решение. Фото: stroi.mos.ru

Вдоль набережной Марка Шагала в Даниловском районе проложат велодорожку длиной около четырех километров и откроют велопрокат. В целом на берегу Москвы-реки, который раньше был частью ЗИЛа, создадут парк "На набережной": он протянется от Третьего транспортного кольца до старого русла реки. Длина прогулочной зоны составит 3,8 километра.

С набережной вы сможете спуститься прямо к воде, где на нижней террасе построят сеть деревянных и плавучих понтонов. Для тех, кто захочет с берега полюбоваться водной гладью, задуман 150-метровый амфитеатр с видом на реку, интегрированный в ландшафт. Кроме того, у берега возведут причал для речных судов.

А прямо посреди реки устроят круглый "плавающий" бассейн в виде понтона диаметром 25 метров. Его оборудуют системой подогрева воды, так что плавать в нем можно будет весь год.

По берегу проложат аллею для прогулок длиной 2,1 километра. К ней примкнут десять секретных садов со скульптурами, фонтанами и ландшафтными композициями, которые будут открываться взгляду по мере прохождения маршрута. В прибрежном парке посетители смогут посидеть в кафе, купить мороженое и напитки в киосках, а также перекусить в мобильных точках уличной еды.

От городского шума и ветра набережную отгородят искусственными холмами, на которых посадят деревья и кустарники.

Первый участок набережной Марка Шагала на территории бывшего автозавода-гиганта создали в 2016 году, затем городские власти приняли решение увеличить ее протяженность в три раза. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, обустраивать набережную завершат ко Дню города в начале сентября.

"Десятка" без остановок

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы

В районе Капотня по берегу Москвы-реки проложат велодорожку от МКАД до парка 850-летия Москвы – ее длина составит два километра. Трасса станет частью единого велопешеходного маршрута вдоль левого берега от кольцевой дороги до крайней точки парка. Так что велосипедисты смогут преодолевать около 10 километров без каких-либо препятствий.

Заболоченную и захламленную москворечную набережную в Капотне превратят в новый парк у воды, при этом непосредственно береговой ландшафт максимально сохранят. Берега очистят от сухих кустарников, деревьев и травы, высадят новые саженцы, а также разобьют газоны и цветники.

Здесь создадут прогулочные маршруты, в том числе проложат велодорожку и построят площадки для занятий спортом. Для детей обустроят большую многоуровневую игровую зону, а владельцы собак смогут выгуливать и дрессировать питомцев в специальном месте.

В южной части вдоль набережной создадут полукилометровый прогулочный бульвар. Здесь установят столы для игры в пинг-понг и организуют волейбольное поле, а также поставят навесы, под которыми можно будет отдохнуть в тени в жаркие летние дни. Рядом появится "зеленый театр" под открытым небом, который зимой будет превращаться в каток.



На болотистом участке высадят влаголюбивые растения и проложат экотропу, при этом не вмешиваясь в экосистему, – ее поднимут на сваи и защитят ограждениями. А у самой Москвы-реки появятся пикниковые зоны со стационарными столами и смотровые площадки.



Общая площадь прибрежной зоны отдыха займет более 50 гектаров. Отдаленный столичный район Капотня начали ремонтировать этой весной, а закончат к осени.

Восстановление связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Между Краснопресненской и Карамышевской набережными для пешеходов и велосипедистов построят новую прогулочную зону длиной 4,3 километра. Веломаршрут, который возьмет начало от Карамышевской, соединит северо-запад города с центром.

На берегу создадут многофункциональный террасный парк. Здесь обустроят места для занятий спортом, пикников и прогулок с собаками. Отдохнуть можно будет в кафе и летнем кинотеатре.

По береговой линии высадят деревья и кустарники, установят новые фонари, информационные стенды с точками доступа к Wi-Fi. Кроме того, создатели архитектурного проекта – ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" – не исключают возможности строительства храма на берегу рядом с улицей Шеногина.

Чуть дальше вдоль берега будет проходить автодорога, линия общественного транспорта, а также тротуар для пешеходов и велодорожка.

Дополнительно городские власти также планируют благоустроить Карамышевскую набережную от 3-го Силикатного проезда до Живописного моста. Проект должны подготовить в этом году.

Обновлять берег будут за счет средств города, которые заложены в адресно-инвестиционной программе. Сейчас же набережная представляет собой пять километров неблагоустроенной территории без асфальтовых дорожек и спусков к воде.

Извилистый путь

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы

Новый веломаршрут появится и на северо-востоке – в Южном Медведкове вблизи берега Яузы. В апреле началась реконструкция участка "Парка Яуза" вдоль Заповедной улицы, включая территорию Певческого поля. На территории построят детские и спортивные площадки с новыми тренажерами, отремонтируют хоккейную коробку, установят скамейки и урны, а также проложат велодорожку – в целом там появятся зоны отдыха для всех возрастов.

На месте недостроенного горнолыжного комплекса по просьбам жителей создадут новое пространство: здесь разместятся детские площадки, песочная ферма, беседка и прогулочная галерея, которую выделят перголой, а также разобьют цветочные клумбы и высадят деревья и кустарники. Недалеко от недостроя на сети холмов, самый высокий из которых – десять метров, оборудуют смотровую с деревянным настилом.

На существующей эстрадной площадке Певческое поле обновят сцену и скамейки амфитеатра. Отдельную зону отдыха оборудуют для москвичей старшего поколения.

Завершатся ремонтные работы участка "Парка Яуза" вдоль Заповедной улицы уже в этом году.

"Аквапроменад" в Замоскворечье

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы

А в центре Москвы в районе Замоскворечье в этом сезоне отремонтируют Овчинниковскую и Озерковкую набережные – тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Автомобилистам оставят одну полосу, при этом количество парковочных мест практически не изменится.

Вдоль набережных появятся два новых сквера. Один на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом, второй в сквере между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком.

На благоустроенных тротуарах разобьют газон, высадят деревья и кустарники. Здесь также появятся детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы, а вдоль променада и в скверах установят скамейки и урны. Освещаться территория будет фонарями с энергосберегающими лампами.



Завершить благоустройство планируют в сентябре.