Любой каприз: как обновят парки с прудами по желанию москвичей

Один из старейших водоемов Москвы – Черкизовский пруд, созданный в XIV веке, благоустроят в этом году. Для прогулок сделают деревянные настилы, отремонтируют причал, создадут места для отдыха. В течение лета ремонт проведут в парке Дружбы и в парке "Дубки" на севере Москвы. Читайте о том, как изменятся столичные парки с прудами.

Отдых у воды

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

На первом этапе отремонтируют восточные границы Черкизовского пруда, а затем обновят северный, южный и западный берега водоема.

Набережную Шитова на западном берегу превратят в променад длиной более километра. На аллее установят лавочки, урны и вазоны с цветами.

На спортивных и детских площадках заменят резиновое покрытие, установят новые игровые комплексы и тренажеры. Зона спорта увеличится, появятся места для игры в шахматы, установят столы для игры в пинг-понг и дополнительное оборудование для тренировок. Отведут место для выставок под открытым небом с экспозиционными щитами.

В хоккейной коробке заменят покрытие, борта, ограждения и фонари. Она превратится в универсальную площадку для занятий спортом круглый год. Летом здесь будут играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, а зимой – в хоккей. Для бегунов сделают дорожку с безопасным резиновым покрытием.

Комфортнее станут прогулки с домашними питомцами. В зоне выгула собак обновят покрытие и оборудование для дрессировки.

Реанимация акватории

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Причальную стенку на западном берегу пруда отреставрируют и организуют прокат лодок. В северной части планируют возвести еще один мостик над водой с деревянным настилом. При этом старый мост отремонтируют и украсят архитектурно-художественной подсветкой.

Отремонтируют достопримечательность пруда в Черкизове – фонтан. Ему заменят форсунки и трубы, подающие воду, оборудуют вечерней подсветкой.

На акватории пруда проведут спасательные работы от заболачивания: дно очистят от мусора и ила, зарослей болотных растений.

В северной части, там, где в пруд несет свою воду река Сосенка, спрятанная в коллектор, обустроят гидробиоплато: огородят мелководный участок и высадят специальные водные растения, которые будут очищать воду.

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водоплавающие обитатели получат новые жилища – на поверхности воды поставят домики для уток.

На восточном берегу построят пирс и помещения для хранения гребных лодок – каяков. Здесь смогут тренироваться учащиеся секции водного туризма дворца творчества детей и молодежи "Преображенский", расположенного в Черкизовском детском парке. По периметру пруда высадят деревья и кустарники, установят фонари, стилизованные под исторические.

Вокруг водоема создадут два деревянных настила на сваях: один вдоль западного берега, второй – вдоль южной и юго-восточной части.

Черкизову добавят адреналина

В этом году также планируют отремонтировать детский Черкизовский парк, расположенный рядом с набережной Шитова. В парке установят дополнительные опоры освещения для прогулок по вечерам. Здесь создадут новые площадки: скейт-парк, памп-трек, проложат велодорожку, обновят прогулочные дорожки, добавят деревьев, кустарников, цветников, установят беседки и скамейки.

В создании проекта благоустройства участвовали местные жители, их мнение учли при создании итоговой концепции. По желанию горожан, у Черкизовского пруда добавят места для отдыха и лучше осветят территорию. Закрывать территорию Черкизовского пруда для посетителей не планируется. По данным столичного департамента капитального ремонта, реконструкция будет проходить поэтапно, поэтому местные жители могут здесь гулять и отдыхать.

Перезагрузка Дружбы

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На севере Москвы в Левобережном районе за лето преобразится парк Дружбы. В парке сохранят историческую планировку и скульптурные композиции, обновят дорожки и тропинки, клумбы и цветники, создадут дополнительные детские и спортивные площадки, при этом сохранят историческую планировку и скульптурные композиции,

В создании концепции благоустройства этого парка также принимали участие москвичи. "Они представили более 60 предложений и замечаний, с учетом которых была подготовлена итоговая концепция обновления зоны отдыха", – отметили в департаменте капитального ремонта Москвы.

На территории появятся две площадки для юных посетителей – в северной и в центральной частях парка. В существующей зоне для детей в западной части заменят оборудование и уложат безопасное прорезиненное покрытие.

В северо-восточной части создадут скейт-парк, площадку для игры в пинг-понг и установят уличные тренажеры – воркаут, здесь же будет пункт проката спортивного оборудования.

Зона памяти

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В парке расставлены скульптуры, которые Москве дарили иностранные государства: Индия, Финляндия, Испания, Киргизия. Всего – 14 монументов.

Вокруг каждого памятного сооружения обновят площадку, разобьют клумбы и цветники, проложат удобные дорожки для подхода, установят скамейки, фонари, урны. Кроме того, под новые скульптуры в парке создадут специальную аллею.

По периметру Фестивальных прудов установят беседки для отдыха с видом на водную гладь. В парке планируют создать сцену для проведения разных массовых мероприятий.

На центральной площади появится волнообразная "цветочная река" с многолетними растениями и прогулочной дорожкой по центру. Разобранные аттракционы после благоустройства вернут на прежние места.

Несмотря на масштабные работы, парк открыт для посетителей. Сейчас они могут гулять по дорожкам и аллеям, проходить к станции метро "Речной вокзал". Его полностью закроют летом. Доступными останутся проход к метро и основные транзитные пути, которыми привыкли пользоваться местные жители.

На территории парка установили 10 информационных щитов, где сообщается о сроках проведения работ.

"Дубкам" добавят спорта и зелени

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В Тимирязевском районе на севере столицы реконструкцию проведут в парке "Дубки". Основные работы планируют завершить в этом году.

Здесь отремонтируют две спортивные зоны, хоккейную коробку заменят на новую в два раза больше и перенесут из северной в западную часть парка.

Добавят парку спортивных площадок: установят столы для игры в настольный теннис, площадку для игры в волейбол и уличные тренажеры – воркаут, создадут детский веревочный парк. На двух действующих площадках для воркаута обновят резиновое покрытие и заменят тренажеры.

В "Дубках" также построят многофункциональный павильон, где посетители смогут взять напрокат спортивный инвентарь, например ракетки для тенниса и мячи для волейбола. Там же разместится администрация парка, пункт охраны и туалет. Кроме того, ремонт пройдет на трех детских площадках. Здесь сменят покрытие и установят новые игровые комплексы.

Сейчас парк открыт для гуляющих, посетители могут ходить по тропинкам и дорожкам, где нет ремонта. Однако, как пояснили в пресс-службе департамента капремонта, во второй декаде мая его планируют полностью закрыть, а информацию горожане могут получить в павильоне у главного входа.

В ведомстве отметили, что концепция благоустройства создавалась при участии местных жителей. Сейчас на территории не хватает зон для активного отдыха, а дорожки, детские и спортивные площадки обветшали.