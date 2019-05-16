На пути к мечте. Как изменятся окрестности "московского Диснейленда"

У стен парка аттракционов "Остров мечты" в Нагатинской пойме в этом году создадут ландшафтную зону. Здесь разобьют аллеи, построят открытый кинотеатр, искусственный водоем, фонтаны, детские площадки и веревочный парк. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



Активный, тихий, детский

Ландшафтный парк поделят на три зоны отдыха: спортивную, детскую и семейную. Спортивная зона разместится в северной части, а детская и семейная – в южной.

Для занятий командными видами спорта – футболом, баскетболом, волейболом – построят многофункциональную спортивную площадку. Заниматься уличным фитнесом посетители смогут на площадке воркаута, кроме того, место отведут и для занятий йогой. В парке проложат велодорожки и пешеходные тропинки. Протяженность дорожно-тропиночной сети составит 10 километров.

Рядом появятся амфитеатр на 1,4 тысячи мест для проведения мастер-классов, концертов, воркшопов и лекций, а также открытый летний кинотеатр на 800 мест.

В южной зоне тихого отдыха создадут все условия комфортного пребывания на природе: площадки со скамейками, прогулочные аллеи, сеть фонтанов, цветочные клумбы и искусственный водоем длиной 300 метров. Дети смогут развлечься на детских площадках или в крупнейшем веревочном парке – тайпарке.

Зеленый полуостров

Нагатинскую пойму планируется озеленить. По периметру парка аттракционов высадят три тысячи новых деревьев и более 30 тысяч кустарников, рассказал Марат Хуснуллин. Их будут подсаживать к старым взрослым деревьям, которые появились в пойме более 30 лет назад, когда создавался парк 60-летия Октября.

Всего удалось сохранить около семи тысяч ценных пород деревьев. Этой весной 200 многолетников пересадили на новое место: елей, лиственниц, лип, берез, кленов и рябин возрастом от 24 до 45 лет и высотой до 15 метров. Взрослые деревья приводят в порядок – обрезают ветки, придают кронам нужную форму.

А также редкими и ценными породами, такими как ель колючая, лиственница европейская, дуб красный, сосна, дуб черешчатый, клен красный, ивы, серебристый клен, различными видами яблонь.

Из кустарников для посадок выбраны туи, можжевельник, рододендроны и азалии, дерен и сирень. Клумбы засадят цветами, цветущими в разные времена года. Весной здесь будут тюльпаны, нарциссы, ландыши, крокусы и анемоны.

Между деревьями и кустарниками создадут натуральный газон на плодородном грунте, который сюда завезли. Его засевают травами: мятликом, овсяницей, полевицей и райграсом. Площадь зеленого ковра составит более 220 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с 30 футбольными полями.

Ландшафтная архитектурная подсветка в парке будет высокотехнологичной и интеллектуальной. Исходящий белый свет не навредит растениям и не помешает жителям близлежащих районов – периметр парка будет подсвечиваться точечно с умеренной яркостью.

Первую очередь ландшафтного парка откроют осенью этого года, а в течение 2020 года будут благоустраивать двухкилометровую набережную с променадом для пеших и велосипедных прогулок, возведут концертный зал, гостиницу на 410 номеров и детскую яхтенную школу.

Набережную в районе Южного речного вокзала обустроят по новым правилам – от береговой линии значительно отступят, что позволит организовать у воды общественное пространство для отдыха и прогулок.

Метро близко

Парк "Остров мечты" свяжут со станцией метро "Технопарк" пешеходным переходом через проспект Андропова в этом году, а в 2020-м – автомобильным мостом через Кожуховский затон с районом Южнопортовый.

От станции метро "Технопарк" Замоскворецкой линии к "Московскому Диснейленду" построят стеклянный пешеходный переход с движущейся лентой.

"Практика установки траволаторов и эскалаторов в столичных пешеходных переходах не распространена, поэтому он станет своего рода уникальным объектом", – отметил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство надземного перехода позволит сократить время на пересечение проспекта Андропова. Пока же ближайший надземный переход расположен в 500 метрах от станции метро "Технопарк".

Люди с ограниченными возможностями смогут подниматься и спускаться на лифтах, ориентироваться им поможет тактильное покрытие, первую и последнюю ступеньку выделят желтым цветом.

В будущем от парка развлечений в Нагатинской пойме могут проложить канатную дорогу до ближайших станций метро. Эту идею озвучил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его словам, подобной транспортной системой можно было бы связать строящийся парк "Остров мечты" со станциями метро "Печатники" или "Кожуховская".

Мост к острову

"Отечественный Диснейленд" соединят с Южнопортовым районом автомобильным мостом через Кожуховский затон.

На проезжей части путепровода обустроят по три полосы движения в каждом направлении. Форсировать реку смогут и пешеходы, для них организуют трехметровый тротуар. Общая длина моста составит 777 метров.

Затем трассу проложат до проспекта Андропова, а на пересечении двух магистралей построят разноуровневую развязку для удобного съезда. На протяжении новой трассы установят остановки общественного транспорта с заездными карманами.

Мостостроители в настоящее время возводят опоры моста, собирают и монтируют металлические конструкции пролетов между опорами.



Крупнейший в России парк аттракционов откроется осенью этого года.