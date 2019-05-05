Как изменится площадь Киевского вокзала

В течение лета в центре Москвы благоустроят площадь Киевского вокзала и примыкающие улицы, а также Рождественку с переулками, Остоженку, Школьную, Чаплыгина, переулки в районе Патриарших, Озерковскую и Овчинниковскую набережные. Подробнее о том, как изменятся округа Киевского вокзала и центральные улицы, читайте в материале Москвы 24.



Фото: stroi.mos.ru/проект благоустройства площади Киевского вокзала

Зеленый и пешеходный Киевский вокзал

Эпицентром обновления в этом году станет район Киевского вокзала. Здесь реконструируют привокзальную площадь, Киевский сквер, 2-й Брянский переулок, Брянскую улицу, Можайский вал. Рядом преобразятся улицы Платовская, Раевская, Студенческая, Большая Дорогомиловская и Смоленская. Новый облик получат переулки Дохтуровский, Можайский, 6-й Можайский, Кутузовский, Резервный проезд, 1-й Можайский тупик и Смоленская площадь.

Сейчас площадь Киевского вокзала – одно из самых многолюдных мест Москвы. Здесь пересекаются пути пассажиров поездов дальнего следования, пригородных электричек, аэроэкспрессов, трех станций метрополитена, общественного транспорта.

Сюда приезжают не только за тем, чтобы уехать в другой город, но и на работу – в округе много офисных центров, а также за покупками в ТЦ "Европейский", Дорогомиловский рынок и за букетами на цветочный рынок.

Место шумное, огромный поток машин и общественного транспорта, при этом мало зелени и света, нет лавочек, тротуары узкие, а места отдыха – Киевский сквер и набережная – используются как транзит.

Фото: stroi.mos.ru/проект благоустройства улиц, прилегающих к Киевскому вокзалу

В течение лета округа Киевского вокзала станет уютнее и комфортнее для горожан и столичных гостей. Тротуары расширят и замостят плиткой, установят фонари с энергосберегающими лампами, воздушные кабельные линии уберут под землю, поставят удобные скамейки и урны, вдоль улиц и вокруг вокзала высадят деревья и кустарники.

Здесь появятся новые пешеходные зоны, усовершенствуют движение общественного транспорта на площади Киевского вокзала, улучшат дорожное движение в районе Дорогомилово.

Вокруг Киевского вокзала и торгового центра "Европейский" уберут асфальт, тротуары замостят плиткой. Автостоянку перед вокзальным зданием сделают компактнее, а въезжать разрешат только автомобилям такси. Проезжую часть и тротуар отделит зеленая зона с посаженными по линии деревьями и кустарниками.

От вокзала создадут два наземных пешеходных перехода к площади "Европы". Беспрепятственный пешеходный путь также поведет к мосту "Багратион".

Перед фасадом "Европейского" со стороны набережной планируют создать каскад танцующих фонтанов. От торгового центра через проезжую часть проложат два широких пешеходных перехода до Киевского сквера. Между полосами движения обустроят автостоянку.

Пути в сквер и новый бульвар

Киевский сквер из транзитного превратится в место для прогулок и отдыха. Здесь заменят покрытие дорожек, установят новые фонари, на главной аллее создадут цветочную выставку, на входе и выходе сделают фонтаны.

Дорогу между зданием вокзала и торговым центром свяжут наземным пешеходным переходом. Общественный транспорт будет доезжать до вестибюля станции метро "Киевская". Дальше автодорожные полосы уберут и сделают широкую пешеходную зону из гранитной плитки, которая дойдет до офисного здания, напоминающего корабль "Легион-3". На бульваре высадят деревья, поставят фонари, скамейки, павильоны кафе.

На улицах, прилегающих к Киевскому вокзалу, расширят тротуары для пешеходов, замостят их плиткой, между проезжей частью и тротуаром сделают зеленую полосу и засадят деревьями. Количество полос на дороге останется прежним, однако полосы сузят на 25 сантиметров: с 3,5 метра до 3,25 метра.

На площади у цветочного рынка создадут цветочный пассаж.

На Брянской улице благоустроят сквер, его площадь увеличат. Во 2-м Брянском переулке уберут парковку для личного транспорта и организуют стоянку такси.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/проект благоустройства площади Киевского вокзала

Жизнь в районе Киевского вокзала станет значительно светлее – тут установят полторы тысячи фонарей с энергосберегающими лампами. И зеленее – здесь разобьют газоны, клумбы, а нынешней осенью высадят сотни деревьев.

Уличные работы не помешают ни пешеходам, ни автомобилистам – перекрывать движение полностью не планируют, закроют лишь отдельные полосы движения. Для пешеходов обустроят пути обхода мест ремонта, автомобилистов предупредят о работах временными знаками, а участки благоустройства отделили специальными ограждениями с сигнальными огнями.

Общая площадь строительных работ охватит около 47,5 гектара, протяженность реконструируемых улиц – 18 километров.

Какие еще улицы отремонтируют летом?

В течение лета в центре Москвы благоустроят Рождественку и прилегающие переулки: Сандуновский, Звонарский, Варсонофьевский, Большой, Малый и Нижний Кисельные, а также Остоженку и переулки Кропоткинский и Мансуровский.

Узкие тротуары, неудобные для пешеходов, расширят, асфальт заменят на гранитную плитку, воздушные кабельные линии уберут под землю. От проезжей части тротуары отделят с помощью бордюрного камня. На улицах установят исторические фонари, удобные скамейки и урны. На завершающем этапе ремонта высадят деревья и кустарники.

Ремонт пройдет в Таганском районе на Школьной улице и примыкающих: Малой и Большой Андроньевских улицах. Для массового автомобильного движения Школьную улицу закроют и сделают ее полностью пешеходной.

Кроме того, реконструкция пройдет на Овчинниковской и Озерковской набережных. Кстати, ремонт здесь уже начался. Почти три километра пути вдоль Москва-реки станут доступными и комфортными для пешеходов.

Для движения автотранспорта оставят одну полосу, сократят ее ширину до 3,25 метра, а освободившиеся пространства отдадут пешеходам, организуют променад и площадки для отдыха.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/проект благоустройства площади Киевского вокзала

На набережных создадут детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски. Берег станет зеленым: здесь высадят 130 деревьев и 63 тысячи кустарников, разобьют 15 тысяч квадратных метров газонов.

Чтобы прогулки на набережных были комфортными и безопасными, там установят более 170 фонарей с энергосберегающими лампами и удобные скамейки. Завершить строительные работы планируется к сентябрю.

В ближайшее время приступят к перестройке переулков в районе Патриарших: Благовещенском, Ермолаевском, Вспольном, Большом Козихинском, Богословском.

На переулках обновят освещение, водосток, покрытия проезжей части, тротуаров и внутренних проездов, установят паркоматы, велопарковки и навигационные стелы, а также высадят деревья, цветы и разобьют газоны.