Птичка не вылетит: "Парк Яуза" станет центром притяжения людей и пернатых

"Парк Яуза", настил. Архитектурное бюро НПО "Вектор"

Вдоль реки Яузы, протекающей в Южном Медведкове, в этом году создадут новый участок единого "Парка Яуза" с особым освещением, не пугающим птиц и животных. Об этом порталу Москва 24 сообщил депутат Мосгордумы, президент национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко.

По его словам, в 2019 году будет создан участок "Парка Яуза" вдоль улицы Заповедной, деньги на это заложены в бюджете Москвы.



Валерий Теличенко Депутат Мосгордумы Главная задача при создании парка – сохранение природы, поэтому по берегу будут прокладывать деревянные дорожки, приподнятые на сваях. Тропа пойдет по природному болоту, установят специальные фонари, свет от которых не будет пугать птиц и животных.

Для создания безопасного освещения будут использовать особые светодиоды. "Изучали международный опыт, исследования по этой теме и нашли решение, когда используются светодиоды с определенной длиной волны, которая не отпугивает животных", – отметил автор архитектурного проекта "Парк Яуза", архитектор Кирилл Теслер.

Свет от фонарей будет не пульсирующий, а ровный.



Валерий Теличенко Депутат Мосгордумы Обычное освещение может негативно сказаться на гнездовании птиц. Они мигрируют в другие, менее освещенные участки парка. Чтобы избежать этого и сохранить природную составляющую парка – и были разработаны специальные фонари.

Во время гнездования пернатых подсветку полностью отключат. "Это сделает система автоматики, а зимой и осенью сохранится стандартный режим подсветки", – рассказал Кирилл Теслер.



Гулять по парку посетители будут по деревянным дорожкам. Их сделают из лиственницы и поднимут на сваи. "Здесь расположен заболоченный участок с редкими растениями, а такая конструкция не нарушит его среду. Другие решения могут привести к потере уникальной экосистемы", – убежден Валерий Теличенко.

Авторы проекта обещают сохранить природное наследие Яузы и направить людские потоки так, чтобы отдыхающие не вытаптывали ценные растения, не затрагивали места, где гнездятся птицы. Здесь также установят информационные стенды о флоре и фауне местности.

"Парк Яуза", смотровая площадка. Архитектурное бюро НПО "Вектор"

На месте недостроенного горнолыжного комплекса и свалки строительного мусора создадут искусственные холмы.

Горнолыжный комплекс в Южном Медведкове начали возводить в конце 90-х годов, но дальше фундамента не продвинулись, стройку заморозили. Много лет сюда свозили строительный мусор: обломки плит, металлическую арматуру, землю из котлованов.



Кирилл Теслер автор архитектурного проекта "Парк Яуза", архитектор

В результате появились холмы из железобетонных отходов, заросшие травой и деревьями. На этом месте постоянно обитает молодежь, а зимой дети катаются с горок, но это небезопасно, разбросаны обломки плит, торчит арматура.

По его словам, здесь будет создано новое пространство для молодежи, комфортное и безопасное – площадки альтернативных видов спорта и место отдыха. Основой для него станет монолитная плита фундамента горнолыжного комплекса около метра толщиной, которую сложно и дорого демонтировать.

Вокруг фундамента недостроя расположится сеть холмов высотой десять метров. Их сформируют из существующего грунта и подсыпят плодородный слой почвы.



Кирилл Теслер автор архитектурного проекта "Парк Яуза", архитектор

Демонтируем крупные строительные конструкции, извлечем и вывезем опасные элементы. Остальной грунт будем использовать для создания холмов. Он не опасен для жизни жителей. Это показало экологическое заключение после анализа проб грунта. На холмах будут высажены травы, растения.

На склонах создадут детские горки из металла. "Это сертифицированные, безопасные конструкции, дети смогут кататься круглый год", – пояснил архитектор. По гребню холмов проложат пешеходный маршрут. Подняться на вершину смогут даже инвалиды-колясочники по бесступенчатому пути.

"Парк Яуза", горки. Архитектурное бюро НПО "Вектор"

Обновится в этом году и обветшавшая сцена Певческого поля. По словам Кирилла Теслера, все старые конструкции сцены разберут и возведут новую, отвечающую современному уровню. Появится помещение для хранения оборудования, будет проведено электричество для подключения звукового оборудования.



Кирилл Теслер автор архитектурного проекта "Парк Яуза", архитектор

Зрительные места также демонтируют и заново воссоздадут на том же месте в виде амфитеатра, используя современные материалы и технологии.

В парке построят детские, спортивные площадки, зоны для отдыха. Объекты объединят единой навигацией, установят освещение, видеонаблюдение. Специально для "Парка Яуза" архитекторы разработали мачты освещения, повторяющие форму деревьев или растений.

"Это уникальные конструкции, созданы специально для этой части парка. Они будут выпускаться в четырех разных форматах: пятиметровые мачты, трехметровые, столбики: 120 и 90 сантиметров, подсвечивающие дорожки, холм, деревянные набережные, и отдельно стоящие элементы. Производители сертифицировали оборудование", – отметил Кирилл Теслер.

"Парк Яуза", спортплощадка. Архитектурное бюро НПО "Вектор"

В создании архитектурного проекта "Парк Яуза" участвуют жители Южного Медведкова, представители активных групп, сообществ.

Идеолог этого проекта председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает провести "онлайн" и "оффлайн" опросы среди жителей Северного и Южного Медведкова, Свиблова и других близлежащих районов северо-востока Москвы о том, как обустроить участки в пойме Яузы вдоль папка "Певческое поле" и от Кольского моста до Чермянки.



Алексей Шапошников Председатель Мосгордумы Решили провести опрос, поскольку мнения разделились, что должно быть на этих территориях: спортивный кластер или уголок для спокойного отдыха. Наша задача – поиск компромиссов.

Общая протяженность "Парка Яуза" составит более 20 километров и затронет всю территорию северо-востока столицы от МКАД до Ростокинского акведука. На его создание уйдет не один год.



Валерий Теличенко Депутат Мосгордумы Вдоль Яузы будет создано единое парковое пространство, объединенное спортивными, образовательными, экологическими маршрутами, общей навигацией, малыми архитектурными формами.

Кроме того, русло реки очистят от донных отложений, разросшихся деревьев, кустарников, травы. Однако, когда начнутся экологические работы, парламентарий затруднился сказать.

"Первые работы планировали провести на акведуке, в районе Ростокино, но к проекту были существенные замечания, его отправили на доработку", – добавил Теличенко, напомнив, что очищать Яузу начали в Московской области, в Мытищах.



Светлана Казанцева