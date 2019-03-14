Птичка не вылетит: "Парк Яуза" станет центром притяжения людей и пернатых

Вдоль реки Яузы, протекающей в Южном Медведкове, в этом году создадут новый участок единого "Парка Яуза" с особым освещением, не пугающим птиц и животных. Об этом порталу Москва 24 сообщил депутат Мосгордумы, президент национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко.
По его словам, в 2019 году будет создан участок "Парка Яуза" вдоль улицы Заповедной, деньги на это заложены в бюджете Москвы.
Для создания безопасного освещения будут использовать особые светодиоды. "Изучали международный опыт, исследования по этой теме и нашли решение, когда используются светодиоды с определенной длиной волны, которая не отпугивает животных", – отметил автор архитектурного проекта "Парк Яуза", архитектор Кирилл Теслер.
Свет от фонарей будет не пульсирующий, а ровный.
Во время гнездования пернатых подсветку полностью отключат. "Это сделает система автоматики, а зимой и осенью сохранится стандартный режим подсветки", – рассказал Кирилл Теслер.
Гулять по парку посетители будут по деревянным дорожкам. Их сделают из лиственницы и поднимут на сваи. "Здесь расположен заболоченный участок с редкими растениями, а такая конструкция не нарушит его среду. Другие решения могут привести к потере уникальной экосистемы", – убежден Валерий Теличенко.
Авторы проекта обещают сохранить природное наследие Яузы и направить людские потоки так, чтобы отдыхающие не вытаптывали ценные растения, не затрагивали места, где гнездятся птицы. Здесь также установят информационные стенды о флоре и фауне местности.
На месте недостроенного горнолыжного комплекса и свалки строительного мусора создадут искусственные холмы.
Горнолыжный комплекс в Южном Медведкове начали возводить в конце 90-х годов, но дальше фундамента не продвинулись, стройку заморозили. Много лет сюда свозили строительный мусор: обломки плит, металлическую арматуру, землю из котлованов.
По его словам, здесь будет создано новое пространство для молодежи, комфортное и безопасное – площадки альтернативных видов спорта и место отдыха. Основой для него станет монолитная плита фундамента горнолыжного комплекса около метра толщиной, которую сложно и дорого демонтировать.
Вокруг фундамента недостроя расположится сеть холмов высотой десять метров. Их сформируют из существующего грунта и подсыпят плодородный слой почвы.
На склонах создадут детские горки из металла. "Это сертифицированные, безопасные конструкции, дети смогут кататься круглый год", – пояснил архитектор. По гребню холмов проложат пешеходный маршрут. Подняться на вершину смогут даже инвалиды-колясочники по бесступенчатому пути.
Обновится в этом году и обветшавшая сцена Певческого поля. По словам Кирилла Теслера, все старые конструкции сцены разберут и возведут новую, отвечающую современному уровню. Появится помещение для хранения оборудования, будет проведено электричество для подключения звукового оборудования.
В парке построят детские, спортивные площадки, зоны для отдыха. Объекты объединят единой навигацией, установят освещение, видеонаблюдение. Специально для "Парка Яуза" архитекторы разработали мачты освещения, повторяющие форму деревьев или растений.
"Это уникальные конструкции, созданы специально для этой части парка. Они будут выпускаться в четырех разных форматах: пятиметровые мачты, трехметровые, столбики: 120 и 90 сантиметров, подсвечивающие дорожки, холм, деревянные набережные, и отдельно стоящие элементы. Производители сертифицировали оборудование", – отметил Кирилл Теслер.
В создании архитектурного проекта "Парк Яуза" участвуют жители Южного Медведкова, представители активных групп, сообществ.
Идеолог этого проекта председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает провести "онлайн" и "оффлайн" опросы среди жителей Северного и Южного Медведкова, Свиблова и других близлежащих районов северо-востока Москвы о том, как обустроить участки в пойме Яузы вдоль папка "Певческое поле" и от Кольского моста до Чермянки.
Общая протяженность "Парка Яуза" составит более 20 километров и затронет всю территорию северо-востока столицы от МКАД до Ростокинского акведука. На его создание уйдет не один год.
Кроме того, русло реки очистят от донных отложений, разросшихся деревьев, кустарников, травы. Однако, когда начнутся экологические работы, парламентарий затруднился сказать.
"Первые работы планировали провести на акведуке, в районе Ростокино, но к проекту были существенные замечания, его отправили на доработку", – добавил Теличенко, напомнив, что очищать Яузу начали в Московской области, в Мытищах.
Светлана Казанцева