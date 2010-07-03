Школьную улицу в Таганском районе сделают пешеходной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Школьную улицу в Таганском районе сделают полностью пешеходной, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что для горожан эта улица "исторически была пешеходная". Теперь же, по его словам, движение автомобилей по ней будет ограничено официально.

Ранее сообщалось, что в Лианозове обустроят новую пешеходную зону. Новое пространство появится между районным парком культуры и отдыха и лесом. Закончить работы собираются в августе.