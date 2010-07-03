Новая пешеходная зона появится в Лианозове

В Лианозове обустроят новую пешеходную зону. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Новое пространство появится между районным парком культуры и отдыха и лесом. Закончить работы собираются в августе.
Авторы проекта учли мнение местных жителей. По желанию москвичей пешеходная зона напомнит им о том, что до революции здесь располагались дачи.
Территорию для прогулок поделят на четыре части. Парадную зону обустроят со стороны Череповецкой улицы. А напротив здания администрации парка сделают зону музея под открытым небом. Еще будет зона вдохновения с живописными видами и территория для игр и отдыха.
Ранее власти Зеленограда объявили открытым прием заявок на участие в торгах за право проведения благоустройства Центрального проспекта и прилегающей территории. Согласно плану, в порядок приведут территорию в 36 гектаров.
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