Новая пешеходная зона появится в Лианозове

Фото: lianozovo.mos.ru

В Лианозове обустроят новую пешеходную зону. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новое пространство появится между районным парком культуры и отдыха и лесом. Закончить работы собираются в августе.

Авторы проекта учли мнение местных жителей. По желанию москвичей пешеходная зона напомнит им о том, что до революции здесь располагались дачи.

Территорию для прогулок поделят на четыре части. Парадную зону обустроят со стороны Череповецкой улицы. А напротив здания администрации парка сделают зону музея под открытым небом. Еще будет зона вдохновения с живописными видами и территория для игр и отдыха.

Ранее власти Зеленограда объявили открытым прием заявок на участие в торгах за право проведения благоустройства Центрального проспекта и прилегающей территории. Согласно плану, в порядок приведут территорию в 36 гектаров.