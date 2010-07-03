Работы по благоустройству выполнят на северо-западе столицы

Власти Зеленограда объявили открытым прием заявок на участие в торгах за право проведения благоустройства Центрального проспекта и прилегающей территории, сообщает "Вечерняя Москва".
Речь идет о столичной программе "Мой район". Отмечается, что работы оценили в 944,5 миллиона рублей.
Согласно плану, будет приведена в порядок территория в 36 гектаров. В течение года предполагается реконструировать магистраль, проезды, сделать скверы, пешеходные зоны и благоустроить дворы.
Победитель торгов должен будет обновить 15 остановок общественного транспорта. В рамках проекта новый бульвар в 1 микрорайоне от улицы Николая Злобина до корпуса 153. Прием заявок продлится до 22 апреля, говорится на официальном портале госзакупок.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт комплекса зданий проведут в центре столицы.
Объекты находятся на улице Каретный ряд, а также в Малом и Среднем Каретных переулках. Некоторые из них были построены в 1917 году. В ходе внешних работ у зданий отремонтируют фасады, откосы и архитектурные элементы.
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