Работы по благоустройству выполнят на северо-западе столицы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Власти Зеленограда объявили открытым прием заявок на участие в торгах за право проведения благоустройства Центрального проспекта и прилегающей территории, сообщает "Вечерняя Москва".

Речь идет о столичной программе "Мой район". Отмечается, что работы оценили в 944,5 миллиона рублей.

Согласно плану, будет приведена в порядок территория в 36 гектаров. В течение года предполагается реконструировать магистраль, проезды, сделать скверы, пешеходные зоны и благоустроить дворы.

Победитель торгов должен будет обновить 15 остановок общественного транспорта. В рамках проекта новый бульвар в 1 микрорайоне от улицы Николая Злобина до корпуса 153. Прием заявок продлится до 22 апреля, говорится на официальном портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт комплекса зданий проведут в центре столицы.

Объекты находятся на улице Каретный ряд, а также в Малом и Среднем Каретных переулках. Некоторые из них были построены в 1917 году. В ходе внешних работ у зданий отремонтируют фасады, откосы и архитектурные элементы.