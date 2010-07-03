Рождественка и соседние переулки преобразятся

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре столицы планируют благоустроить улицу Рождественская и несколько соседних переулков. Специалисты начнут работы в субботу, 13 апреля.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, общая площадь благоустройства составит более 6 гектаров.

"13 апреля работы начнутся на улице Рождественка, в Сандуновском переулке и Звонарском переулке. Позже – в Варсонофьевском переулке, Большом Кисельном переулке, Малом Кисельном переулке и Нижнем Кисельном переулке", – говорится в сообщении.

Сперва обустроят строительную площадку, а далее планируют расширить пешеходные тротуары и замостить их гранитной плиткой. От проезжей части тротуары отделят с помощью бордюрного камня. Также установят освещение, скамейки и урны.

Главной целью благоустройства является создание удобного пространства для пешеходов и автомобилистов.

Ранее сообщалось, что для пешеходов обустроят новую пешеходную зону в Лианозове. Новое пространство появится между районным парком культуры и отдыха и лесом. Закончить работы собираются в августе. Авторы проекта учли мнение местных жителей. По желанию москвичей пешеходная зона напомнит им о том, что до революции здесь располагались дачи.