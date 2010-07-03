Начался ремонт Овчинниковской и Озерковской набережных

Фото: ТАСС/Александр Гришин

В Москве начались работы по благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента капремонта.

Протяженность набережных составляет порядка трех километров, общая площадь территории благоустройства составит более восьми гектар. На время работ возможно только временное перекрытие отдельных полос набережных.

На месте работ установят специальное ограждение с сигнальными огнями. Для автомобилистов установят временные знаки, предупреждающие о ремонте, а для пешеходов обустроят пути обхода зоны производства работ.

Вместо существующих двух на обеих набережных останется по одной полосе движения. Их ширину оптимизируют до нормативной. Количество парковочных мест практически не изменится и составит порядка 350.

На набережных появятся точки притяжения: детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы.

Сейчас на набережных завершаются работы по реконструкции водопроводных сетей и работы по ремонту мостов и парапетов.

Планируется провести ремонт системы водостока, убрать под землю все воздушные кабельные линии. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Также установят почти 10 тысяч метров гранитного бордюрного камня.

На набережных установят два новых остановочных павильона, шесть нестационарных торговых объектов, более 170 фонарей с энергосберегающими лампами, скамейки и урны.

Будет разбито 15 тысяч квадратных метров газонов, высажено порядка 130 деревьев и 63 тысяч кустарников. Завершить работы планируется в сентябре.