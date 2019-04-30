Как будет выглядеть Капотня

Отдаленный столичный район Капотня начнут ремонтировать этим летом, а закончат в следующем году. Заброшенные берега и склоны Москвы-реки превратят в парк с променадом, по болоту проложат дорожки на сваях, благоустроят улицы, как в центре, – расширят тротуары и замостят плиткой, установят лавочки и урны, очистят от грязи и пыли фасады домов. О том, как сейчас выглядит спальный район и какое превращение его ждет, читайте в материале Москвы 24.

Бульвар на месте пустыря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С приведения в порядок Капотни начнется столичная программа "Мой район". По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это новая программа – продолжение "Моей улицы".

"В этом году благоустройство выходит за пределы Третьего транспортного кольца и затронет 890 улиц Москвы. Пример воплощения программы "Мой район" – реконструкция района Капотня. Это отдаленный район, имеющий славу депрессивного. Здесь будет создан парк вдоль берега Москвы-реки по проектируемому проезду номер 5468 и приведены в порядок улицы", – рассказал Москве 24 заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Парк создадут для тихого и активного отдыха местных жителей. Здесь организуют прогулочные маршруты по дорожкам, проложат велодорожку до парка 850-летия Москвы, создадут площадки для занятия спортом, большую игровую зону обустроят для активного отдыха детей. У владельцев собак появятся специальные площадки для выгула с тренажерами для псов.

Дикую и заброшенную набережную Москвы-реки окультурят. Полукилометровый бульвар станет центром притяжения для прогулок, здесь поставят столы для тенниса с защищающим от осадков навесом, оборудуют волейбольное поле. Вблизи создадут "зеленый театр" под открытым небом, где будут проводить концерты, спектакли, лекции. Зрителей посадят на полукруглые скамейки. Зимой на месте сцены планируют заливать каток.

Площадки для тихого отдыха накроют навесами, капотненцы смогут комфортно отдыхать у воды в любую погоду.

Около кромки воды появятся пикниковые зоны со стационарными столами и оборудованными местами для безопасного разведения огня, а также небольшая площадь для проведения районных мероприятий. На протяжении новой зоны отдыха обустроят спуски к воде.

Общая площадь прибрежной зоны отдыха займет 34,1 гектара.

Из зарослей в цветники и газоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сейчас эта территория не благоустроена, замусорена, а прибрежная полоса и склоны за много лет заросли деревьями и кустарниками. Ива, осина, тополь, клен, ольха и кустарники густо затянули речной берег.

Из-за обилия заболоченных участков, сухостоя и диких зарослей прибрежная территория находится в запустении, нет цивилизованных дорожек пешеходных, а тропинки протоптаны по земле, нет оборудованных спусков к воде и комфортного променада с видом на реку, а берега размываются и разрушаются.

Вдоль берега есть бетонная причальная стенка, к ней стоят пришвартованные небольшие суда и моторные лодки. На пустынных землях переплетаются различные коммуникационные сети: кабели связи, линии электропередач, нефтепровод, водопровод.



Заросли прочистят, вырубят аварийные и сухие стволы и посадят новые саженцы деревьев и кустарников. Их подберут в соответствии с экосистемой местности, чтобы подчеркнуть природную красоту зеленых уголков района и близость ландшафтного заказника "Берег реки Москвы в Капотне".

Вместо зарослей высокой травы разобьют газоны и цветники. Их засадят травами: тимофеевкой, райграсом, луговыми овсянкой и мятликом, а также однолетними и многолетними цветами – клевером белым, эшшольцией, васильком обыкновенным, нивяником.

Кстати, заказник тоже благоустроят, там появятся дорожки, дополнительно высадят деревья, сделают новое освещение и установят скамейки.

Болотистая местность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Над рекой, выше склона, в самом центре будущего парка находится заболоченный, пустующий участок, занимающий семь процентов территории.

Болото является одной из природных особенностей ландшафта в Капотне, поэтому его осушать не планируют, а собираются сохранить в том состоянии, в котором оно находится сейчас. Вмешательство в экосистему будет минимальным. Тропы проложат не по земле, а над землей – дорожки поднимут на сваи и защитят ограждениями, видовые площадки также сделают надземными.

Заболоченные берега, которые считались главной проблемой этой территории, расчистят и засадят водолюбивыми растениями, сделав болото главной изюминкой парка.

Отдых на пруду

Помимо Москвы-реки, в Капотне есть еще один водоем – это пруд на одноименной улице. Берега по его периметру также приведут в порядок и сделают еще одну зону отдыха. У воды проложат дорожку, для гуляющих поставят скамейки и павильоны кафе, а для автомобилистов поблизости организуют парковку.

Вообще улице Капотня повезет с вариантами для отдыха, на ней планируют разбить небольшой парк с игровыми площадками, шахматным павильоном и сценой для публичных мероприятий.

Районный масштаб

Предстоящим летом благоустройство начнется на районных улицах. В первый этап программа реконструкции затронет улицу Капотня, первый и второй Капотнинские проезды и Проектируемый проезд номер 5217.

Проезжую часть сузят, заменят асфальтовое покрытие и нанесут новую разметку, вместо существующих остановочных павильонов установят современные. Тротуары расширят, замостят гранитной плиткой, а отдельные пешеходные зоны – современным покрытием Terraway – из песка, каменной крошки, стекла и клея.

Вдоль автодороги организуют парковки и заездные карманы для общественного транспорта, а для велосипедистов хотят оборудовать велодорожки. В Капотне появится новое освещение, фонари будут светить ярче и экономнее. Вдоль тротуаров расставят скамейки и урны для мусора. И для пешеходов, и для водителей разместят навигационные и информационные стеллы.

Внутри жилых кварталов обновят детские и спортивные площадки, высадят новые деревья и разобьют новые газоны и цветники. Обновление внешнего вида в районе завершится в 2020 году.