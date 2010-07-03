Угнавший велосипед мужчина не смог уехать на нем

Фото: Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО
Житель Ханты-Мансийского автономного округа угнал велосипед, но поехать на нем так и не смог. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД по городу Пыть-Яху.
47-летняя женщина написала в полицию заявление о краже велосипеда. По ее словам, она оставила двухколесный транспорт на ночь в подъезде, однако утром тот исчез. Женщина оценила ущерб более чем в четыре тысячи рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили вора.
Им оказался ранее судимый местный житель 1972 года рождения. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он сознался в краже. Он рассказал полицейским, что "проник в многоквартирный дом, чтобы взять велосипед, так как устал идти пешком". Уже после кражи мужчина понял, что не умеет кататься на велосипеде, и повел его до дома в руках.
Возбуждено уголовное дело о краже. Сам незадачливый вор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный велосипед вернули владелице, отметили в полиции.
Ранее безработный с ножом украл шампунь и шоколад из продуктового магазина на северо-востоке столицы. Размер ущерба оценили в три тысячи рублей. Подозреваемый в разбойном нападении был задержан.
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