В Москве составили рейтинг популярности новых пунктов велопроката

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Составлен рейтинг популярности станций велопроката в тех районах столицы, где они впервые появились в 2019 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в столичном департаменте транспорта, лидером рейтинга стал пункт проката рядом с домом № 33 в Батайском проезде. Велосипедами этой станции активно пользуются жители Марьина. "В среднем здесь совершают 46 поездок в день", – уточнили в ведомстве, добавив, что планируют расширять сеть велопроката. "Через несколько лет она покроет всю территорию внутри МКАД", – пообещали в дептрансе.

Вторым по популярности стал велопрокат в районе Братеево. Он расположен у станции метро "Алма-Атинская". Этим пунктом, по данным дептранса, пользуются в среднем 35 раз в день.

В топ-3 также вошла станция проката по соседству со станцией метро "Верхние Лихоборы" в Западном Дегунине. Там велосипеды берут напрокат примерно 25 раз за день.

Взяв велосипед, москвичи могут доехать до дома или парка. Жителям Западного Дегунина на велосипеде удобно добираться от метро станция МЦК Лихоборы и Окружная. Кроме того, у местных жителей популярны пункты аренды у метро "Бибирево" в Алтуфьевском районе столицы и рядом с железнодорожной платформой Матвеевская в Очаково-Матвеевском.

В этом году сезон велопроката открылся 20 апреля и продлится до 31 октября. Для горожан будут работать 530 пунктов проката с 5 120 велосипедами. Из них 100 станций и 1 тысяча велосипедов – новые в этом сезоне, причем 55 пунктов велопроката появились в районах, где их раньше не было.