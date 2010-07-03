Пользователи "Велобайка" совершили 10 млн поездок

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более 10 миллионов поездок совершили пользователи городского проката "Велобайк" с момента его запуска в 2013 году. Проект реализует правительство Москвы при поддержке банка "ВТБ".

Только за первый месяц проката было совершено 905 тысяч поездок, что на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент москвичи и гости столицы приобрели уже более 29,7 тысячи сезонных абонементов, 146 тысяч – суточных и 6,2 тысячи – абонементов на месяц.

При этом в среднем в выходные дни жители совершают порядка 40 тысяч поездок. Рекордное число прокатов было зафиксировано 19 мая, в день проведения "Весеннего московского велофестиваля", тогда было совершено 47,7 тысячи поездок.

"Еще 10 лет назад было сложно представить, что прокат велосипедов будет настолько популярен в Москве. Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря правительству Москвы и банку "ВТБ", велосипед навсегда получил прописку в нашем городе. Мы будем рады продолжить работу по популяризации здорового образа жизни и готовы расширять присутствие "Велобайка" в новых районах Москвы", – заявил старший вице-президент "ВТБ" Мигель Маркарянц.

Чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо зарегистрироваться в системе. Сделать это можно двумя способами – на сайте velobike.ru или с помощью мобильного приложения. Также можно привязать в личном кабинете карту "Тройка" и использовать ее для доступа к велосипеду.

Сезон работы велопроката был открыт в столице 20 апреля и продолжит свою работу до 31 октября. В 2019 году для горожан будут работать 530 пунктов проката с 5 120 велосипедами. Из них 100 станций и 1 тысяча велосипедов добавлены к новому сезону.