Пассажиры электричек смогут бесплатно провозить велосипеды с 13 по 26 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провозить велосипеды на МЖД с 13 по 26 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Как пояснили в пресс-службе столичного дептранса, акция приурочена к весеннему велофестивалю.

19 мая в столице пройдет грандиозный праздник – московский велофестиваль, напомнили в ведомстве. По этому случаю для удобства велосипедистов, которые живут в отдаленных районах города или в Подмосковье, с 13 по 26 мая компании ЦППК и МТППК ввели бесплатный провоз велосипедов на электричках.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно получить бесплатный билет на велосипед в кассе или прямо в поезде – у кассира-оператора. Проездной документ на двухколесный транспорт также можно оформить самостоятельно через терминал ЦППК, выбрав пункт меню "Услуги. Трансфер. Багаж", а вслед за этим – "Велосипед 0".

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, московский велофестиваль объединяет как заядлых любителей велоспорта, так и новичков. Для них подготовили обширную развлекательную программу. 19 мая велосипедисты всех возрастов проедут колонной по Садовому кольцу, а гости без велосипедов смогут поучаствовать в конкурсах. В фестивальном городке на проспекте Сахарова состоится шоу звезды велофристайла Павла Алехина и стрит-арт-перформанс художника Покраса Лампаса.

В апреле в столице стартовал новый сезон городского велопроката. 25 апреля Сергей Собянин открыл городской велопрокат в районе Западное Дегунино, который ранее работал в тестовом режиме. По словам мэра, он получил множество просьб от москвичей, которые хотят, чтобы это удобный сервис появился и в их районах. Собянин также пообещал, что в этом сезоне тарифы на городской велопрокат не изменятся.

Столичные власти запустили систему городского велопроката "Велобайк" в 2013 году. С тех пор она стала одним из мировых лидеров по темпам роста числа поездок. В 2019 году для горожан будут работать 530 пунктов проката с 5 120 велосипедами. Из них 100 станций и 1 тысяча велосипедов добавлены к новому сезону.