Велосипедистов могут обязать надевать шлем

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен поддержал идею департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обязать велосипедистов ездить по городу в шлеме, сообщает Агентство "Москва".
"Я думаю, что логика в этом есть, и если бы к нам в комитет поступила такая законодательная инициатива, то, по моему субъективному мнению, я не могу говорить, конечно, за позицию всего комитета по транспорту и строительству Государственной думы, это абсолютно верные и актуальные решение и предложение", – сказал Тен.
Он привел в пример свой опыт езды на велосипеде, отметив, что, когда катается по Парку Горького, всегда надевает шлем. В Иркутске же он не надевает шлем, поскольку ездит по лесопарковой зоне.
Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендовали велосипедистам надевать шлем, несмотря на то, что ПДД не регламентируют ношение шлемов велосипедистами.
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