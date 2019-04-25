Как взять велосипед напрокат в Москве

Велосипед – это бесконечность, которую удалось поймать, оформить в два колеса и заставить себе подчиняться. Транспорт, который не требует топлива и не вредит экологии, подкачивает мышцы, поднимает иммунитет и уровень эндорфинов – пожалуй, его стоило бы изобрести, если бы этого уже не произошло. Москва 24 рассказывает, где, как и за сколько взять колеса, которые увезут вас в лето. Тем более что в столице стартует сезон велопроката.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Не Садовым единым

Велосезон в столице открылся 25 апреля и продлится до 1 ноября. Этого времени хватит, чтобы оседлать все, что движется, хотя придется постараться: станций велопроката теперь 530, и находятся они во всех концах Москвы. В 2018 году точек велопроката было на 100 меньше. По просьбе москвичей услуга пришла в 12 далеких от центра районов: арендовать велосипед, самокат, сегвей, веломобиль теперь легко в Алтуфьеве, Западном Дегунине, Капотне, Лефортове, Марьине, Нагатино-Садовниках, Очаково-Матвеевском, Щукине, Братееве, Москворечье-Сабурове, Нагатинском затоне и Дмитровском районе.

В распоряжении москвичей более пяти тысяч велосипедов (на тысячу больше, чем в прошлом году), почти 100 электроскутеров, более 10 тысяч самокатов. Для сравнения: начинал велопрокат с 550 велосипедов на 79 станциях. В первый год работы сервиса москвичи брали велосипед 78 тысяч раз, в 2018-м – 4,25 миллиона, а в 2019, по предварительным подсчетам, число поездок превысит пять миллионов.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Велосипеды новые – цены старые

Тарифы на велопрокат останутся прежними, повышения цен не будет. Стандартный доступ на сутки стоит 150 рублей, на месяц – 600, а колесить весь сезон можно за 1 200 или 1 500 рублей. Все поездки после оплаты доступа на любом велосипеде до получаса бесплатные (в тарифе за 1 500 рублей время бесплатных поездок – до 45 минут). Если этого мало, можно выбрать из тарифов, где включены поездки до 60 минут, а также страховка – они незначительно выше. Однако во всех случаях, когда поездка превысит лимит по времени, с банковской карты спишут дополнительную плату. Например, лишний час обойдется в 30 рублей, два – в 100, сутки – в 1 500 рублей. Если не вернуть велосипед в течение двух дней, придется оплатить штраф – 30 тысяч рублей за обычный и 50 тысяч рублей – за его электробрата.

Напрокат можно взять не только обычный, но и электровелосипед. Они доступны всем зарегистрированным в системе велопроката и есть на 13 станциях. Узнать электровелик поможет красная наклейка на руле. Этот конь на колесах разгоняется до 25 километров в час, чем быстрее крутить педали, тем сильнее будет работать мотор. При достижении максимальной скорости он отключится.

Электровелосипед работает за еду. Степень "сытости" в пунктах велопроката показывают индикаторы: при полном заряде горят одновременно зеленый, желтый и красный – велосипед проедет до 35 километров (в зависимости от рельефа и модели), желтый и красный – до 10 километров, только красный – до пяти. Мигающий красный индикатор означает, что батарея разряжена. Если батарея разрядится по пути, электровелосипед превратится в обычный. И придется усерднее крутить педали, чтобы добраться до станции проката электровелосипедов, где его можно поставить на зарядку.



В 2019 году в велопрокате Москвы – 390 электровелосипедов – в полтора раза больше, чем в прошлом. Парк пополнили новые модели: они легче предыдущих на 30 процентов и весят около 27 килограммов. Более наглядным стал дисплей: вместо надписей – информативные иконки. И главное – система автоматического включения мотора, которая и помогает ехать легче и быстрее.



Электровелосипед нужно вернуть именно на станцию электропроката, в специальный порт с надписью "Электровелосипед". Если поставить транспортное средство в обычный порт, с карты спишут 1 000 рублей.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Как пользоваться велопрокатом

Нужно зарегистрироваться в системе велопроката. Это можно сделать на станции в системе велопроката, на сайте велопроката или в удобном мобильном приложении (доступно в Google Play и App Store). Укажите имя, фамилию, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, на который придет сообщение с логином и ПИН-кодом. Введите полученные логин и ПИН, выберете тариф и оплатите его – готово!

Найдите станцию велопроката, введите ПИН на руле велосипеда – появится надпись "Удачной поездки" (или "Начало" для электровелосипеда) – вы в пути. Вернуть велосипед можно на любой станции в любой свободный порт. Дождитесь надписи "Возврат ОК" и сообщения об окончании проката. В противном случае аренда велосипеда будет продолжена.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Где можно ездить

На работу, с работы, в обеденный перерыв вокруг работы или в выходные – полюбоваться Москвой. За шестилетнюю историю велопроката в столице жители почти догнали самых "велосипедных" соседей: Барселону, Париж, Копенгаген. В этих европейских городах передвижение на экотранспорте – норма, а велосипед и его "родственники" находятся в свободном доступе для аренды.

Придумывать свой маршрут или придерживаться популярного – решать вам. Лучше ехать по велодорожкам, они есть в парках, вдоль улиц, в природных зонах. Это безопасно и удобно: пункты велопроката находятся вблизи многих из них, так что пересесть с колес, оставив их на парковке, не составит труда.

Для разогрева (и чтобы открыть сезон) предлагаем один из самых коротких, но популярных маршрутов, проехаться по которому в мае – особое удовольствие. Старт – у метро "Университет" по проспекту Вернадского. На протяжении всех 12 километров маршрута – символы столицы в окружении природы: главное здание МГУ, смотровая площадка, Ботанический сад с цветущей сиренью, аллея яблонь, которые высаживали несколько поколений студентов и преподавателей. В мае, проезжая этим маршрутом, вы оказываетесь в облаке из цветов и ароматов: романтично, фотогенично и глазу приятно! Поездка займет около 45 минут.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Что важно знать

Правила велопроката просты – чтобы избежать неприятных ситуаций, достаточно неукоснительно им следовать. Штраф за повреждение велосипеда во время аренды – до 15 тысяч рублей, за потерю – 30 тысяч рублей. Пусть эти цифры мотивируют еще раз прочитать то, что кажется очевидным.



Нельзя: брать велосипед людям младше 16 лет

садиться на велосипед в нетрезвом виде

уезжать на арендованном велосипеде за МКАД

перевозить людей, в том числе детей, а также грузы тяжелее пяти килограммов

Если велосипед сломался, нужно позвонить в службу поддержки по телефону +7 495 966-4-669. Будьте готовы назвать номер велосипеда и станции, а также рассказать о найденных вами неисправностях. Оставьте велосипед на станции, дождитесь звукового сигнала блокировки.

Велосипедисты – полноценные участники дорожного движения. Поэтому стоит открыть ПДД, где есть много интересного. Правила полезно почитать, чтобы выучить сигналы поворота и торможения рукой, запомнить, как выглядят знаки, запрещающие движение велосипедов, и выучить ограничения, которые касаются движения на дорогах с трамвайной полосой. Например, велосипедам нельзя ездить по дорогам со знаками "Автомагистраль", "Дорога для автомобилей", "Пешеходная зона", разговаривать по телефону, ездить ночью без светоотражателей и фонарей.



Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Как провозить велосипеды в транспорте

В автобус, троллейбус, трамвай пустят с одним велосипедом на человека. Заходить с ним нужно через вторую дверь после того, как выйдут пассажиры.

В метро и МЦК велосипед можно пронести в разобранном и упакованном виде (кроме детских и складных велосипедов, а также детских и инвалидных колясок). Для этого нужно снять переднее колесо и развернуть руль на 90 градусов.

В электричках с велосипедом можно ехать бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. Но билет все равно нужен – возьмите его в кассе или в автомате по печати билетов перед поездкой. В остальное время велосипеду нужен билет за деньги. Стоимость билета "для колес" зависит от расстояния поездки: от 60 до 120 рублей в одну сторону. Тем, кто ездит часто, выгоднее купить "велосипедный" абонемент.



Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Необычные виды транспорта в велопрокате

В Москве стало больше скутеров. В 2018 году на станциях их было всего десять, они участвовали в системе городского велопроката впервые, в качестве эксперимента. Эксперимент удался – в сезоне 2019 года их будет почти 100. В комплекте со скутером должен обязательно быть шлем: проверьте его наличие. В прокате прибавилось и самокатов, их число выросло в разы, чтобы всем хватило – в 2019 году в парке проката их более десяти тысяч. Для москвичей доступны также ролики, сегвеи, детские электромобили и гироскутеры.

В Парке Победы на Поклонке и в "Филях" есть гольф-кары. Это электромобиль с открытым верхом, который может увезти несколько человек. Здесь все по-взрослому: за руль разрешено сесть только владельцам прав категории В (легковой автомобиль). Для аренды понадобится залог. Парк Горького добавил к обязательному минимуму транспорта для аренды ролики, лонгборды (доски для катания) и беговелы – нечто среднее между самокатом и велосипедом, хорошо развивает координацию у детей.

Тандем-велосипеды для парной прогулки дадут в аренду в парках "Кузьминки" и "Садовники". Удовольствие, понятное только тем, кто может держать синхрон: крутить педали обоим велосипедистам нужно одновременно. Понициклы (да, лошадь-велосипед) к услугам маленьких наездников – в Измайловском, Перовском парках и парке "Радуга". Механическая лошадка способна идти со скоростью до семи километров в час, но чтобы заставить ее двигаться, нужно жать на педали под седлом. Обратите внимание: точки проката в парках работают, как правило, до 22:00.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Зачем кататься на велосипеде

Велосипед – почти панацея от всего: плохое настроение – крути педали, жирок не в тех местах – крути педали. Это та универсальная форма физической нагрузки, которая скорректирует контуры тела у женщин и мужчин, укрепит иммунитет и за час неторопливой езды сожжет почти 200 килокалорий.

В езде задействованы мышцы ног, бедер и пресса. При регулярных велопрогулках ноги станут стройнее, а живот уйдет. Чтобы не перегружать мышцы, внимательно подбирайте высоту седла: при вращении педалей нога должна выпрямляться. Кататься нужно в меру. Делайте перерывы, вставайте с седла, не давайте нарушиться кровообращению в тазу.

Наконец, сердце и легкие отблагодарят вас бесперебойной работой, потому что поездка на велосипеде заставляет сердце биться чаще, а легкие – дышать глубже. И им это очень нравится. А вам?



Екатерина Рукавичникова