Тарифы на велопрокат в Москве не изменятся

В этом сезоне тарифы на городской велопрокат не изменятся. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По словам заммэра, в этом году тарифы останутся такими же, как и в прошлом. "Возможно, добавятся новые какие-то тарифы, которые мы сделаем специально для каких-то категорий населения", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва". При этом он подчеркнул, что базовые тарифы велопроката не вырастут.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, тарифы на городской велопрокат не меняются с 2014 года, то есть уже в течение пяти лет. В частности, стоимость сезонного велоабонемента составляет 1,2 тысячи рублей. В прошлом году, наряду с тарифом "Сезон 30 минут", ввели новый тариф "Сезон 45 минут", который стоит 1,5 тысячи рублей.
Также в Дептрансе настоятельно рекомендовали надевать защитные шлемы во время поездок по городу на велосипедах из проката.
"Рассчитываем на то, что, особенно юноши и девушки, будут пользоваться шлемами. Мы рекомендуем настоятельно пользоваться ими при поездках. Это необязательное требование в правилах дорожного движения, но мы настоятельно рекомендуем", – сказал Ликсутов.
25 апреля Сергей Собянин открыл городской велопрокат в районе Западное Дегунино. С 20 апреля прокат там работал в тестовом режиме, а с сегодняшнего дня началась полноценная работа сервиса. По словам мэра, он получил множество просьб от москвичей, которые хотят, чтобы велопрокат появился и в их районах.
Столичные власти запустили систему городского велопроката "Велобайк" в 2013 году. С тех пор она стала одним из мировых лидеров по темпам роста числа поездок. В 2019 году для горожан будут работать 530 пунктов проката с 5 120 велосипедами. Из них 100 станций и 1 тысяча велосипедов добавлены к новому сезону.
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