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14:45

Сергей Собянин открыл городской велопрокат

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

14:45

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Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин посетил район Западное Дегунино, где открыл городской велопрокат. Начиная с 20 апреля прокат работал в тестовом режиме, а с 25 апреля началась полноценная работа сервиса.

"Помню, что в 2013 году на выборах мэра Москвы тема развития велопроката вообще не поднималась. Но уже на следующих выборах в 2018 году москвичи буквально забросали меня просьбами открыть в их районе велопрокат", – заявил Собянин.

Это говорит об огромном пути развития, который прошел велопрокат всего за несколько лет, считает мэр. По его словам, теперь это не модная игрушка, а удобное средство передвижения для многих москвичей.

Он подчеркнул, что просьбы жителей столицы выполняются. В частности, в этом году велопрокат пришел еще в 12 районов, за сезон добавят еще 100 станций и 1 000 велосипедов. В течение нескольких следующих лет эту систему расширят до МКАД и за МКАД, пообещал мэр. Также он подчеркнул, что тарифы в 2019 году меняться не будут.

Правительство Москвы запустило систему городского велопроката "Велобайк" в 2013 году. Сегодня это уже одна из крупнейших систем проката велосипедов в мире и один из мировых лидеров по темпам роста числа поездок. По сравнению с 2013 годом их количество выросло с 78 тысяч до 4,25 миллиона в 2018 году. Разница – в 54 раза.

Начинался московский прокат с 550 велосипедов и 79 станций. В 2019 году откроется 530 станций на 5 120 велосипедов, из них 100 станций и 1 000 велосипедов будут добавлены в этом году.

Из 100 новых пунктов велопроката 55 появятся в районах, где раньше сервиса не было, 45 – в районах, где станции уже есть. К примеру, велопрокат придет в районы Марьино, Очаково-Матвеевское, Лефортово, Москворечье-Сабурово, Западное Дегунино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Братеево, Щукино, Дмитровский, Алтуфьевский, Капотня.

По сравнению с 2018 годом количество электро­велосипедов увеличилось в 1,5 раза – до 390 единиц с 18 станциями, где их можно и оставить, и зарядить.

По сравнению с 2013 годом среднее время поездки снизилось с 47 до 21 минуты. В первые годы каждым прокатным велосипедом пользовались в среднем 2,1 человека в день. В 2018 году каждый велосипед совершал уже больше шести поездок в сутки, что выводит московский велопрокат в лидеры по уровню востребованности среди пользователей. Для сравнения – в Лондоне на один велосипед в среднем приходится 3,5 поездки в день.

Почти 10 процентов пользователей ездят на городских велосипедах каждый день. 46 процентов – ездят несколько раз в неделю. Большинство (57 процентов) пользуется велопрокатом с транспортными целями – чтобы добраться до места назначения.

В 2018 году средняя длина поездки составила 3,2 километра, а самый активный пользователь проката совершил 352 поездки. В 2018 году на счету самого активного пользователя было уже 2 505 поездок.

Чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо зарегистрироваться в системе. Сделать этот можно двумя способами – на сайте velobike.ru или с помощью мобильного приложения.

Сегодня московские велосипедисты могу использовать для поездок  812 километров дорог – велосипедные дорожки на улицах и в парках, а также выделенные полосы для движения общественного транспорта. Обустроены городские велопарковки на 18 тысяч мест, не считая многочисленных велопарковок у торговых центров и других частных учреждений.

В наземном транспорте, на МЦК и в пригородных электричках разрешен бесплатный провоз велосипедов. Все поезда МЦК и часть пригородных поездов оснащены велокреплениями. Такие же крепления в перспективе планируется установить на поездах МЦД.

В Москве открылись все пункты велопроката

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

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