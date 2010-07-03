Количество велопоездок в Москве может превысить 5 миллионов в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
В 2019 году количество велопоездок в Москве может превысить 5 миллионов, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.
"20 апреля открывается очередной сезон городского проката велосипедов. Полностью все станции заработают к 25 апреля. На протяжении семи лет "Велобайк" реализуется правительством Москвы при поддержке банка ВТБ. По прогнозам, количество прокатов в этом сезоне превысит 5 миллионов", – говорится в сообщении.
По количеству транспортных средств московский велопрокат является одним из крупнейших в мире. В этом сезоне появится 100 новых станций и 1000 новых велосипедов, что в два раза больше, чем в 2018-м. Всего москвичам будет доступно 530 станций и 5300 велосипедов.
18 станций проката будут оборудованы 390 электровелосипедами. "Велобайк" расширит присутствие в 12 районах Москвы: Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотня, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево.
"С каждым годом интерес жителей столицы к велопрокату интенсивно растет: с 2013 г. количество прокатов в сезон выросло более чем в 50 раз, превысив 4,2 миллиона в прошлом году. В новом сезоне мы ожидаем, что количество поездок превысит 5 миллионов. Большинство москвичей используют велопрокат ежедневно в транспортных целях", – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"Велобайк" будет работать до 31 октября. Уточняется, что стоимость аренды велосипеда останется прежней. Все поездки на любом велосипеде длительностью до получаса остаются бесплатными. Клиенты могут зарегистрироваться на сайте velobike.ru, через мобильное приложение или на терминале велопроката. В личном кабинете можно привязать карту "Тройка" и использовать ее для доступа к велосипеду.
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