Столичный велопрокат заработает 25 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столице с 25 апреля откроется велопрокат, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на международном саммите лидеров в сфере городского транспорта.

"Каждый год на велосипедах совершается более четырех миллионов поездок. В этом году велопрокат откроется 25 апреля", – сказал он. В тестовом режиме прокат запустят 20 апреля, а полноценно он заработает 25 числа.

Ранее Ликсутов сообщал, что в теплое время москвичам будут доступны около 100 электроскутеров, более 10 тысяч самокатов и 5,1 тысячи велосипедов.

Число станций велопроката в 2019 году увеличится до 530. Также в этом году станет в полтора раза больше электровелосипедов, которые будут доступны на 13 станциях.