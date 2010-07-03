Москвичам будет доступен прокат 100 электроскутеров

В теплое время года горожанам будут доступны около 100 электроскутеров, 18,5 тысячи самокатов и 5,1 тысячи велосипедов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Оператор проката намерен увеличить число электроскутеров до 100. К скутерам есть требование – обязательно в комплекте должен идти защитный шлем", – сказал Ликсутов.
Число станций велопроката в 2019 году увеличится до 530. Также в этом году станет в полтора раза больше электровелосипедов, 390. Они будут доступны на 13 станциях.
Ранее Ликсутов заявил, что в столице не будут допускать автомобили каршеринга на выделенные полосы для общественного транспорта. Он отметил, что столичные власти не планируют выходить с этой инициативой на федеральный уровень из-за соображений безопасности.
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