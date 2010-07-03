Сезон велоэкскурсий открывается в столице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первую в этом сезоне велоэкскурсию проведут специалисты Мосприроды в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 16 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители узнают об истории усадьбы, о флоре и фауне зеленого острова. Участники смогут задать интересующие вопросы экскурсоводу. Бесплатные велопрогулки будут проходить раз в неделю, по четвергам.

Начало – в 15:00 от эколого-просветительского центра. Для участия нужна предварительная запись по телефону: +7 (495) 377-35-93.

Этим летом велоэкскурсии ожидаются на особо охраняемой природной территории "Измайлово" и в природно-историческом парке "Косинский", а также по Строгинской пойме (по предварительной записи). Для юных гостей в июле запланированы прогулки по природной территории Зеленограда на самокатах "Экологишка на колесах".

Сезон велопроката в столице открыли 25 апреля. Станций стало на четверть больше, теперь их 530. Арендовать велосипед или электробайк можно и в отдаленных округах.

Сегодня московские велосипедисты могут использовать для поездок 812 километров дорог: велосипедные дорожки на улицах и в парках, а также выделенные полосы для движения общественного транспорта. Обустроены городские велопарковки на 18 тысяч мест.