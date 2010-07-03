Сезон велоэкскурсий открывается в столице

Первую в этом сезоне велоэкскурсию проведут специалисты Мосприроды в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 16 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Посетители узнают об истории усадьбы, о флоре и фауне зеленого острова. Участники смогут задать интересующие вопросы экскурсоводу. Бесплатные велопрогулки будут проходить раз в неделю, по четвергам.
Начало – в 15:00 от эколого-просветительского центра. Для участия нужна предварительная запись по телефону: +7 (495) 377-35-93.
Этим летом велоэкскурсии ожидаются на особо охраняемой природной территории "Измайлово" и в природно-историческом парке "Косинский", а также по Строгинской пойме (по предварительной записи). Для юных гостей в июле запланированы прогулки по природной территории Зеленограда на самокатах "Экологишка на колесах".
Сезон велопроката в столице открыли 25 апреля. Станций стало на четверть больше, теперь их 530. Арендовать велосипед или электробайк можно и в отдаленных округах.
Сегодня московские велосипедисты могут использовать для поездок 812 километров дорог: велосипедные дорожки на улицах и в парках, а также выделенные полосы для движения общественного транспорта. Обустроены городские велопарковки на 18 тысяч мест.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.