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Москва 24

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14 августа, 22:46

Москвич оставил дочь в машине и заявил об угоне, потеряв авто на парковке

происшествия

14 августа, 22:46

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве мужчина оставил на парковке машину с ребенком внутри, а затем забыл, где припарковался, и заявил об угоне, передает РИА Новости.

На место по вызову прибыли сотрудники полиции. Разобравшись, в чем дело, они помогли отыскать автомобиль. Внутри находилась несовершеннолетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде поймали серийного похитителя велосипедов. Злоумышленник угонял двухколесный транспорт из подъездов домов. "Работал" он на одной и той же улице. На счету молодого человека семь краж. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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происшествия

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