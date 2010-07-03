Москвич оставил дочь в машине и заявил об угоне, потеряв авто на парковке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве мужчина оставил на парковке машину с ребенком внутри, а затем забыл, где припарковался, и заявил об угоне, передает РИА Новости.

На место по вызову прибыли сотрудники полиции. Разобравшись, в чем дело, они помогли отыскать автомобиль. Внутри находилась несовершеннолетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде поймали серийного похитителя велосипедов. Злоумышленник угонял двухколесный транспорт из подъездов домов. "Работал" он на одной и той же улице. На счету молодого человека семь краж. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.