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10:26

Мужчина арендовал Mercedes и сдал его в ломбард

происшествия транспорт авто

10:26

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Фото: depositphotos/radub85

Мужчина сдал в столичный ломбард арендованный им Mercedes. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Во вторник, 13 августа, в ОВД "Таганский" обратился заявитель, представляющий услуги по прокату автомобилей. По его словам, мужчина взял у компании в аренду Mercedes-Benz E 200 с 7 по 11 августа, однако в назначенный срок машину клиент так и не вернул.

По GPS-трекерам, которые установлены в автомобиле, удалось выяснить, что машина находится на улице Новорогожской, там иномарку сдали в ломбард. Общий ущерб составил порядка трех миллионов рублей.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются подробности инцидента.

Ранее сотрудники одного из московских автосервисов угнали Hummer H2 клиента с государственными регистрационными номерами серии АМР. По словам владельца машины, изначально он сдал свой джип для ремонта, а позднее получил оповещение о перемещении автомобиля.

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происшествия транспорт авто

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