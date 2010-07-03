Работники московского автосервиса угнали авто с госномерами

Сотрудники одного из московских автосервисов угнали автомобиль клиента с государственными регистрационными номерами серии АМР, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что речь идет об автомобиле Hummer H2. Расположен автосервис на улице Олений Вал. По словам владельца машины, изначально он сдал свой джип для ремонта, а 17 июля получил оповещение о перемещении автомобиля.
Согласно данным маршрутизатора, авто находилось в районе улицы Берсеневской. Мужчина отправился туда и увидел, что его Hummer, в салоне которого сидели двое молодых людей, остановили сотрудники ДПС.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось о задержании в Чите женщины, которая угнала такси, чтобы доехать до дома. Инцидент произошел в ночь на 10 июля. Таксист забрал пассажирку, а по пути заехал в магазин. Воспользовавшись случаем, 40-летняя женщина села за руль и поехала домой. Автомобиль она оставила у подъезда. Теперь ей грозит до пяти лет колонии.
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