Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей

Фото: depositphotos/blinow61

В Южнопортовом районе столицы из павильона торгового центра "Дубровка" украли около 4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

С заявлением в полицию обратился продавец в павильоне торгового центра, расположенного на улице Шарикоподшипниковской.

Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов. Эти деньги принадлежали гендиректору компании. Правоохранители устанавливают личность преступника.