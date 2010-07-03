Автомобиль за 5 млн рублей угнали у безработного на юге столицы

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В Донском районе столицы неизвестные угнали Lexus LX 570 стоимостью более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главка полиции.

За помощью к правоохранителям обратился мужчина 1984 года рождения, который рассказал о пропаже своего автомобиля на Загородном шоссе. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы. Мужчина 1982 года рассказал, что неизвестный украл его машину, припаркованную возле его дома на Олимпийском проспекте.

