В центре Москвы за сутки украли 14 самокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные украли за один день в центре Москвы 14 самокатов. Их сдавали напрокат. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

В полицию накануне обратился сотрудник службы безопасности компании, которая сдает самокаты.

"Злоумышленники угнали 28 апреля 14 самокатов с двух точек автоматического проката, расположенных на Пушкинской набережной и Славянской площади", – сказали агентству.

Материальный ущерб превысил 370 тысяч рублей. Проводится доследственная проверка.

В конце апреля неизвестные обокрали ларек с мороженым в Парке Горького. Они вынесли оттуда десертов на 7800 рублей.