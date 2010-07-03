Из ларька в Парке Горького украли мороженое на 8000 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Парке Горького неизвестные обокрали ларек с мороженым. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"В полицию 29 апреля обратился предприниматель, который сообщил о том, что в ночное время в парке на улице Крымский Вал неизвестные лица вскрыли ларек и похитили из него мороженое на сумму 7800 рублей", – сообщили в полиции.

Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

