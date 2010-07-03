Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы

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Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Мужчина 1982 года рождения обратился в полицию накануне вечером. По его словам, неизвестный украл его машину, припаркованную возле его дома на Олимпийском проспекте. По факту кражи возбуждено уголовное дело.