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11:03

Lexus со спутниковой охранной системой за 7 млн рублей украли в Москве

происшествия

11:03

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Фото: www.lexus.com

Автомобиль стоимостью порядка 7 миллионов рублей украли на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

Информация об инциденте поступила от оператора спутниковой охранной системы. Машину похитили по адресу: Каширское шоссе, дом 65а.

Полицейские установили, что злоумышленник совершил кражу автомобиля марки Lexus LX570, оборудованного спутниковой охранной системой. По факту случившегося организована проверка.

В апреле у женщины украли Lexus RT 200t за 3,3 миллиона рублей. Аавтомобиль, припаркованный на улице Партизанская, угнали. В том же месяце у безработного москвича украли внедорожник Toyota Land Cruiser 200 за более чем 6 миллионов рублей.

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происшествия

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