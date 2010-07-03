В Москве ищут украденный Mercedes каршеринга

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Неизвестный украл Mercedes E200, используя подложный аккаунт каршеринга. Стоимость машины оценивают в 2,6 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Со слов обратившегося в полицию механика компании, кража произошла 9 мая на Каширском шоссе. Уголовное дело возбудили спустя пять дней. Похищенный автомобиль ищут.

