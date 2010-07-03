В столичном ночном клубе у девушки украли часы за 500 тысяч рублей

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Часы Rolex Oyster за полмиллиона рублей украли у посетительницы ночного клуба в центре Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию обратилась девушка 1992 года рождения. По ее словам, утром 10 мая в ночном клубе неизвестный похитил у нее часы Rolex Oyster, незаметно сняв их с руки. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Полиция расследует обстоятельства инцидента, отметили в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что квартиру 56-летнего безработного в Ново-Переделкине ограбили на 1,5 миллиона рублей. Среди украденных вещей были семь наручных часов и шарф Louis Vuitton.