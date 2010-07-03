Мужчина попросил в столичной клинике кофе и украл из сейфа 100 тысяч рублей

Неизвестный мужчина украл из столичной стоматологической клиники 100 тысяч рублей. Злоумышленник попросил администратора сварить ему кофе, а в это время вскрыл сейф, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
В ведомстве уточнили, что с заявлением в полицию обратилась женщина 1983 года рождения, которая работает администратором в клинике на улице Лесной.
По ее словам, в медучреждение пришел неизвестный и попросил сделать ему кофе.
"Заявительница ушла на кухню готовить напиток, а когда вернулась, обнаружила, что мужчины нет, ключ от сейфа пропал, а из сейфа клиники пропали 100 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
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