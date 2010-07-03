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08:41

Неизвестные ограбили пенсионерку на 8 млн рублей на востоке Москвы

происшествия

08:41

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Фото: depositphotos/LUNNO

Двое неизвестных ограбили пенсионерку на восемь миллионов рублей на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что 2 мая в полицию от пенсионерки, проживающей на улице Средняя Первомайская, поступило сообщение об ограблении квартиры.

Сотрудники полиции установили, что в 05:50 двое неизвестных прокрались в квартиру женщины, угрожая предметом, похожим на отвертку. После чего они связали пенсионерку и закрыли в ванной, а затем неустановленным предметом вскрыли сейф.

"Откуда похитили принадлежащие ее сыну 35 тысяч долларов и 950 тысяч рублей, ювелирные изделия и часы, после чего в 15:07 скрылись. Материальный ущерб составил около 8 миллионов 212 тысяч рублей", – отметили в пресс-службе.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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