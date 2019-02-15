Неизвестный украл из квартиры москвички 2 млн рублей и драгоценности

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Московские полицейские ведут поиски неизвестного, ограбившего квартиру в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина, проживающая в квартире на улице Гольяновская. Она сообщила, что у нее украли два миллиона рублей и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 2 миллиона 150 тысяч рублей.

Собеседник агентства добавил, что квартира не была оборудована сигнализацией. Преступник проник в помещение путем подбора ключей к замку входной двери. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

6 февраля неизвестные обокрали склад на улице Иловайская, взломав замок. Злоумышленники похитили обувь и гироскутеры на сумму около пяти миллионов рублей.