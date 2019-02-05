Cтоличную пенсионерку обокрали на 1,5 миллиона рублей

Полиция разыскивает преступника, похитившего сбережения пожилой женщины из ее квартиры в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Вечером 4 февраля в квартиру москвички 1927 года рождения на Тверской проник неизвестный и похитил принадлежащие женщине 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность злоумышленника.
В январе столичную пенсионерку обокрали на 530 тысяч рублей. 75-летняя женщина заявила, что из ее квартиры пропали ноутбук, золотые украшения, норковая шуба и деньги.
В декабре в Чертанове ограбили ветерана Великой Отечественной войны. У 101-летней пенсионерки украли деньги, которые она копила на похороны. Это порядка 300 тысяч рублей, но история закончилась благополучно: зрители телеканала Москва 24 собрали новогодние подарки для 101-летней бабушки Веры и сумму, украденную мошенницами.
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