У 101-летнего ветерана войны украли деньги на похороны

У 101-летнего ветерана ВОВ украли деньги на похороны
В Чертанове ограбили ветерана Великой Отечественной войны. У 101-летней пенсионерки украли деньги, которые она копила на похороны, сообщает телеканал Москва 24.
Неизвестные женщины позвонили в квартиру Веры Галактионовой и представились сотрудницами Совета ветеранов. Они предложили помощь – сметану и творог. Гостьи поинтересовались, с кем живет пенсионерка. Услышав, что родственников в квартире нет, одна из них предложила ветерану пойти на кухню. Вторая осталась в комнате с вещами Галактионовой.
Уже после ухода мошенниц ветеран заглянула в коробку с самыми ценными вещами. Тут-то и выяснилось, что боевые медали остались на месте, а вот лежавшие рядом с ними 295 тысяч рублей попали. Из всех накоплений, сделанных за 40 лет, ей оставили только три тысячи рублей.
Сосед по коммунальной квартире предположил, что мнимые соцработницы специально подгадали день, когда ветерану принесли пенсию. "Именно 12 числа они позвонили. И пришли за деньгами. Меня не было. Бабушка сказала, что прошлась по квартире, зашла в мою комнату. У меня там там и компьютер, и ноутбук – ничего не взяли", – поведал мужчина.
Пенсию Вере Сергеевне всегда приносят в определенный день. А дважды в неделю к ней, также в заранее известные даты, приходит соцработник с продуктами. По словам депутата Мосгордумы Алексея Мишина, пожилую женщину должно было насторожить внезапное появление незнакомых людей.
"Можно было бы сразу позвонить этому социальному попечителю, чтобы уточнить и узнать, отправляли ли кого-то. Мы можем выехать на место, оказать ей определенную материальную помощь только исходя из посылов души", – сказал депутат.
Участница войны призналась, что ей помогла родственница: племянница дала пять тысяч рублей. Она отмечает, что этого должно хватить на продукты в первое время.
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