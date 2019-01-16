Московскую пенсионерку обокрали на полмиллиона рублей

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Столичную пенсионерку обокрали на 530 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

В органы обратилась 75-летняя женщина, проживающая на улице Матросова. Она заявила, что из ее квартиры пропали ноутбук, золотые украшения, норковая шуба, а также деньги. Сумма ущерба составила свыше 530 тысяч рублей.

Позже полицейские задержали 51-летнего неработающего приезжего из ближнего зарубежья. Установлено, что он проник в квартиру, подобрав ключи к входной двери. Предварительно злоумышленник перерезал провода от камер наблюдения в подъезде. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемого заключили под стражу.