Ставшая жертвой мошенников 101-летняя бабушка получила подарки от москвичей

Сотни москвичей решили помочь 101-летней бабушке, которую обокрали мошенники

Зрители телеканала Москва 24 собрали новогодние подарки для 101-летней бабушки Веры, которую обокрали в конце декабря в ее квартире в Чертанове.

Неизвестные женщины пришли к пенсионерке в коммунальную квартиру, когда не было никого из соседей, представились сотрудницами Совета ветеранов и предложили сметану и творог в качестве социальной помощи. Пока одна мошенница находилась на кухне с пенсионеркой, другая вытащила из комнаты 295 тысяч рублей, которые бабушка копила на похороны 40 лет. Из всех накоплений ей оставили только три тысячи рублей.

Сосед пенсионерки по квартире предположил, что мошенницы специально пришли к ней в день выдачи пенсии. "Именно 12 числа они позвонили. И пришли за деньгами. Меня не было. Бабушка сказала, что прошлась по квартире, зашла в мою комнату. У меня там и компьютер, и ноутбук – ничего не взяли", – рассказал мужчина.

Депутат Мосгордумы Алексей Мишин рекомендовал пенсионерам при возникновении подобных ситуаций звонить в социальные фонды и узнавать, действительно ли они отправили своего работника.

Участница войны рассказала, что денег ей хватило бы только на первое время – пять тысяч рублей на продукты дала племянница.

После выхода сюжета на канале Москва 24 большое количество людей и общественных организаций решили помочь потерпевшей. Помимо подарков на Новый год и продуктов, пенсионерке полагается стиральная машинка и ремонт в квартире от благотворительного фонда "Старость в радость".

Неравнодушные люди передали и поздравления пенсионерке.



"Желаем бабушке держаться и не терять веры. Желаем ей здоровья и здоровья. Чтобы в Новом году было много-много радостных моментов, а вот все плохое осталось в прошлом", – написала Оксана Шаповалова.

"Желаем бабушке Вере всего самого наилучшего в НГ, пусть через это несчастье к ней, вместо горести, наоборот, придет много-много добра и радости. Пусть встретятся самые настоящие люди, волшебники, которые вернут веру в чудеса и доброту", – написала Вера Мос.

"Не плачьте и не расстраивайтесь! Не стоят эти нелюди ваших слез. Вы победили фашистов, отстояли нашу Родину. Мы бесконечно вам благодарны. Благодарных людей больше. Мы вам поможем. Очень любим и обнимаем, и целуем. Оставайтесь такой же оптимисткой. Крепкого вам здоровья и еще дольше жить в пример всем нам. Вы вселяете оптимизм и вдохновляете на самое лучшее. Вы – солнышко. Спасибо за то, что вы есть))", – написала Марина Буланова.