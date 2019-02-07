Обувь и гироскутеры на пять миллионов рублей похитили в Марьине

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленники обокрали склад на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

В ночь на 6 февраля в полицию обратился приезжий из Белоруссии, работающий водителем у частного предпринимателя. Он рассказал, что ночью неизвестные взломали замок склада на улице Иловайская, проникли внутрь и похитили принадлежащий его работодателю товар. Это обувь и гироскутеры на сумму около пяти миллионов рублей.

По факту случившегося полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт проверки.

В ноябре в Москве ограбили другой склад – с табачной продукцией. Подозреваемого задержали.

Как рассказала в полиции потерпевшая, на склад под видом полицейских проникли неизвестные. Они заявили, что пришли с проверкой, связали работника склада и похитили товар на более чем девять миллионов рублей.