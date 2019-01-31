Москвичке сломали позвоночник и отобрали у нее вещи

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Женщине сломали позвоночник и ограбили на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 30 января. В столичную больницу доставили нетрезвую гражданку 1983 года рождения, которая рассказала, что в подъезде дома на улице Вавилова ее избили двое незнакомых мужчин и женщина, после чего похитили у нее куртку и кроссовки.

Врачи диагностировали у пострадавшей компрессионный перелом позвонка, тупую травму живота, множественные переломы ребер, ушибы лица и туловища.

Полиция организовала проверку, а пострадавшей оказывают необходимую помощь.